В Киеве неадекватная пара занялась сексом на капоте авто. Видео 18+

В Киеве полиция задержала мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у прохожих.

Как сообщает портал "ДТП. Киев", инцидент произошел в Соломенском районе по адресу Отрадный проспект, 28.

Сообщается, что пара стала заниматься "любовью" прямо на капоте авто. Очевидцы данного инцидента вызвали полицию, которая прибыла на место. Так же на место ЧП была прибыла бригада "скорой помощи".

Отмечается, что возможно, люди были в состоянии сильного наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото пары, занимающейся сексом среди белого дня в публичном месте в Киеве. На изображении видно полуголую девушку с поднятым платьем на качели в пикантной позе, а также парня, что стоит сзади нее.

Также в Запорожье парочку застукали за сексом на пляже.

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