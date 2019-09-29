В Киеве насмерть сбили женщину на "зебре": фото с места ДТП. 18+

В Голосеевском районе Киева в воскресенье, 29 сентября, на пешеходном переходе авто насмерть сбило женщину.

Как сообщает "Еспресо", это произошло на ул. Заболотного. Honda Accord двигалась по улице от Столичного шоссе в направлении Одесской площади (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По предварительным данным – со слов водителя – женщина неожиданно выскочила на зебру и у него не было возможности затормозить.

Место аварии Скрин видео

В результате наезда пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть.

По словам местных жителей, раз в месяц или в два на этом месте случаются фатальные аварии с участием пешеходов.

Место аварии Еспресо

На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

Из-за ДТП один ряд был занят, из-за чего образовалась пробка от Столичного шоссе.

Место аварии Еспресо

Место аварии Еспресо

Место аварии Еспресо

Место аварии Еспресо

Место аварии Еспресо

Место аварии Еспресо

Место аварии Еспресо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

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