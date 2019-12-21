В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов: подробности и фото ДТП

В Киеве в результате ДТП на Брест-Литовском шоссе погибли двое велосипедистов – мужчина и женщина.

Как сообщил в Facebook "Киев оперативный", авария произошла возле остановки "Пролисок" при участии автомобиля Chevrolet.

"От полученных травм велосипедисты скончались на месте происшествия", – сказано в сообщении. Другие подробности аварии устанавливают сотрудники полиции.

В Киеве сбили двух велосипедистов Киев оперативный

В Киеве сбили двух велосипедистов Киев оперативный

В Киеве сбили двух велосипедистов Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 месяцев 2019 года вУкраине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739 человек.

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