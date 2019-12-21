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21 декабря • обновлено в 19:57
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/ Криминал

В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов: подробности и фото ДТП

3.9т
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В Киеве в результате ДТП на Брест-Литовском шоссе погибли двое велосипедистов – мужчина и женщина.

Как сообщил в Facebook "Киев оперативный", авария произошла возле остановки "Пролисок" при участии автомобиля Chevrolet.

"От полученных травм велосипедисты скончались на месте происшествия", – сказано в сообщении. Другие подробности аварии устанавливают сотрудники полиции.

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В Киеве сбили двух велосипедистов

В Киеве сбили двух велосипедистов

Киев оперативный

В Киеве сбили двух велосипедистов

В Киеве сбили двух велосипедистов

Киев оперативный

В Киеве сбили двух велосипедистов

В Киеве сбили двух велосипедистов

Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 месяцев 2019 года вУкраине произошло 122 354 ДТП. В них погибли 2 716 человек и пострадали 26 739 человек.

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Место
Украина Киев
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Велосипедисты тоже чем думали?в темное время лучше не ездить велосипедом
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