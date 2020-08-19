В Киеве насильник напал на женщину в лифте жилого дома

В Киеве мужчина пытался изнасиловать женщину в кабине лифта.

В Оболонском районе Киева мужчина совершил попытку изнасилования, однако женщина смогла отбиться.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Выяснилось, что нападение произошло вечером 17 августа на Минском массиве.

Около 19:30 женщина зашла в кабину лифта многоэтажного дома по ул. Петра Калнышевского (Майорова), а за ней последовал мужчина. Там он набросился на нее и попытался изнасиловать, однако довести преступление до "логического конца" мужчина не смог – жертва оказала сопротивление.

Нападение произошло в Оболонском районе Киева вечером 17 августа. Фото: 2ГИС

После этого женщина обратилась в полицию, а спустя полчаса наряд задержал подозреваемого.

Им оказался местный житель, ему 48 лет. По информации источника OBOZREVATEL, подозреваемый в попытке изнасилования "был отпущен под обязательство".

Насильник напал на женщину в лифте многоэтажки на Минском массиве. Фото: ЛУН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь) мужчина напал на девушку и попытался изнасиловать. Причем перед этим они вместе пообедали в трапезной монастыря.

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