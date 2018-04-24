В Киеве нашли жестоко избитую окровавленную женщину: фото 18+

Ночью 24 апреля в Куреневском парке Киева охранник обнаружил голую и избитую женщину, которая кричала о помощи.

Как сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный", мужчина затянул потерпевшую к себе в подсобку, а потом нашел ее вещи.

Женщина утверждала, что ее избили и ограбили.

После этого ее с многочисленными травмами госпитализировали.

"Если вы вдруг стали свидетелем этого действия, пожалуйста, сообщите нам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве нашли женщину с провалом в памяти.