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В Киеве нашли жестоко избитую окровавленную женщину: фото 18+

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Ночью 24 апреля в Куреневском парке Киева охранник обнаружил голую и избитую женщину, которая кричала о помощи.

Как сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный", мужчина затянул потерпевшую к себе в подсобку, а потом нашел ее вещи.

Женщина утверждала, что ее избили и ограбили.

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После этого ее с многочисленными травмами госпитализировали.

"Если вы вдруг стали свидетелем этого действия, пожалуйста, сообщите нам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве нашли женщину с провалом в памяти.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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