В Киеве нашли жестоко избитую окровавленную женщину: фото 18+

Ночью 24 апреля в Куреневском парке Киева охранник обнаружил голую и избитую женщину, которая кричала о помощи.
Как сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный", мужчина затянул потерпевшую к себе в подсобку, а потом нашел ее вещи.
Женщина утверждала, что ее избили и ограбили.
После этого ее с многочисленными травмами госпитализировали.
"Если вы вдруг стали свидетелем этого действия, пожалуйста, сообщите нам", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве нашли женщину с провалом в памяти.
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