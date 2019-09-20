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20 сентября • обновлено в 15:20
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/ Криминал

Лежал под окнами: в Киеве нашли труп со следами насильственной смерти

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В Киеве 20 сентября на улице обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Оно лежало под зданием общежития.

Известно, что погибший перед смертью распивал алкоголь в компании еще троих знакомых. В их комнате в общежитии нашли следы крови, которые пытались затереть, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

На теле погибшего были ссадины и синяки. Трое его знакомых заявили, что якобы ничего не помнят и не знают, как умер мужчина.

На опубликованных фотографиях видно, что его тело лежало буквально под окнами.

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Убитый

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Киеве мужчина убил свою жену в подъезде жилого дома. Злоумышленник скрылся с места преступления.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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