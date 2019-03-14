В Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации президента: все подробности

Убитым в Киеве мужчиной, которого утром 14 марта нашли возле церкви, оказался работник Администрации президента Александр Бухтатый.

По официальной информации пресс-службы полиции Киева, на его теле не нашли следов насильственной смерти, однако директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в комментарии изданию "Информатор" подтвердил, что следы насилия были (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, он работал ведущим консультантом Главного департамента информационной политики АП", ‒ уточнили в СМИ.

Александр Бухтатый Facebook Александр Бухтатий

В официальном комментарии OBOZREVATEL в Шевченковском районном управлении полиции подтвердили, что на ул. Баггоутовской был найден труп мужчины.

"Информация о том, что погибший является сотрудником Администрации президента, проверяется", ‒ уточнили правоохранители.

В тоже время глава отдела коммуникации МВД Артем Шевченко подтвердил, что тело принадлежит сотруднику Администрации президента.

"Информатор"

Согласно с данными в электронной декларации Бухтатого за 2017 год, у него есть жена и сын. Александр зарегистрировал место жительства в Броварах, однако фактическим местом указал Киев.

Бухтатый являлся секретарем Национального союза журналистов с 2007 по 2017 год. В 2016 году погибший фигурировал в медиаскандале. Его и еще двух секретарей НСЖУ обвинили в попытке давления на прессу и создания организации-конкурента Союза журналистов, пишут "Українські новини".

В 2017 имя Бухтатого вновь появилось в новостях в связи с конкурсом на должность главы НСЖУ. Его кандидатура была выдвинута на рассмотрение, однако из-за работы чиновником его назвали "человеком с Банковой", пишет "Олигарх". В случае своего избрания убитый собирался провести реформу прессы и союза журналистов.

В конкурсе на пост главы, кроме Бухтатого, было еще пять участников. Убитый вышел во второй тур, однако уступил Сергею Томиленко.

Напомним, что тело было найдено возле недостроенной церкви на ул. Баггоутовской. Он лежал возле ворот, а вокруг якобы были кровавые следы.

"По словам медиков, у него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина упал у забора стройки, под сухостоем", ‒ уточнили в СМИ.

Место нахождения трупа Полиция Киева

Место нахождения тела "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 в Сумах убили экс-чиновника, бывшего депутата горсовета Анатолия Жука. Его застрелили во дворе частного дома. Киллер бросил пистолет на месте преступления.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!