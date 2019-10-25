В Киеве нашли труп в квартире: что известно

В Печерском районе Киева 25 октября вспыхнул пожар в жилом доме на улице Бойчука, 4а. Там спасатели обнаружили труп мужчины.

По прибытии на место происшествия они установили, что возгорание возникло в одной из трех комнат квартиры на первом этаже пятиэтажки, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Спасатели потушили пожар и обнаружили в помещении тело мужчины, 1946 года рождения.

В Киеве нашли труп в квартире УНН

Огонь повредил личные вещи и мебель, в результате ЧП также были закопчены стены и потолок квартиры. Причина возникновения возгорания будет установлена позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в среду, 9 октября, вспыхнул масштабный пожар в жилом доме на Лесном проспекте, 15а. Также в многоэтажке на проспекте Павла Тычины в столице Украины в четверг, 17 октября, случился серьезный пожар.

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