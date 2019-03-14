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/Криминал

В Киеве нашли труп сотрудника Администрации президента: задержан подозреваемый

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Сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, тело которого нашли 14 марта возле церкви, перед смертью был ограблен.

На его теле не было явных следов насилия, только кровь из носа, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Администрации президента.

"У него украли телефон и банковскую карту", ‒ сообщил источник.

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Александр Бухтатый

Александр Бухтатый

Facebook Александр Бухтатый

По данным собеседника издания, подозреваемого в преступлении уже задержали.

Место преступления

Место преступления

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, 14 марта в Шевченковском районе Киева нашли труп мужчины. Его тело лежало у ворот, а вокруг якобы были следы крови.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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