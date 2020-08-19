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В Киеве нашли подозрительную черную сумку. Фото

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Криминал
1,0 т.
В Киеве нашли подозрительную черную сумку

В Киеве нашли подозрительную черную сумку. Патрульная полиция Киева

В Голосеевском районе Киева 19 августа житель обнаружил у дома подозрительную черную сумку.

Инцидент произошел на проспекте Глушкова. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Telegram.

Патрульные выяснили у заявителя, что сумка находится там еще с 18 августа. К дому вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Место происшествия оградили для безопасности граждан. Началась проверка.

Пост полиции

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в последнее время часто заявлялось о находках "подозрительных" чемоданов, а также "минированиях". В то же время несколько взрывов таки произошло. Недавно СБУ задержала предполагаемых организаторов целой серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тыс.

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