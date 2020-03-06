В Днепровском районе Киева вечером 5 марта обнаружили страшную находку.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, примерно в двадцати метрах от водоема лежала часть тела.

По предварительным данным, это нога молодой женщины (максимум 35 лет), с педикюром, которому максимум неделя.

Конечность была отрезана.

Отметим, страшную находку обнаружили по проспекту Романа Шухвевича (ранее проспект Генерала Ватутина) возле ТРЦ SkyMall.

По информации источника, это может быть "работой" маньяка, так как в прошлом году в Днепровском районе также находили части тела.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Пресс-секретарь полиции Днепровского района Анна Шевчук подтвердила OBOZREVATEL, что были обнаружены фрагменты человеческого тела, а именно часть ноги.

"Обнаружили вчера в районе проспекта Ватутина. Фрагмент отправлен на проведение судебно-медицинской экспертизы", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина ударила мужа ножом в грудь, однако врачам скорой помощи пострадавший заявил, что это "случайность".

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