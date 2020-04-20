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20 апреля • обновлено в 21:53
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В Киеве нашли останки человека, замотанные в пакет: появились первые фото с места ЧП

1.3т
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В Киеве посреди поляны в лесу нашли останки человека, замотанные в пакет.

Как сообщили в сообществе Киев Оперативный в Telegram, ужасную находку заметили в лесу на жилом массиве Виноградарь, 20 апреля.

По состоянию на 21:00 на месте происшествия работали правоохранители. Детали трагедии устанавливаются.

В Киеве нашли останки человека, замотанные в пакет: появились первые фото с места ЧП

Киев Оперативный \ Telegram

"Ужаснуюнаходку сегодня обнаружено в лесу на Виноградаре (Гонгадзе). Замотанные в пакет остатки мужчины нашли прямо посреди поляны в лесу. На данный момент на месте работают правоохранители. Детали происшествия устанавливаются", – сказано в сообщении.

В Киеве нашли останки человека, замотанные в пакет: появились первые фото с места ЧП

Киев Оперативный \ Telegram

В Киеве нашли останки человека, замотанные в пакет: появились первые фото с места ЧП

Киев Оперативный \ Telegram

В Киеве нашли останки человека, замотанные в пакет: появились первые фото с места ЧП

Киев Оперативный \ Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 4 февраля во дворе жилого дома на улице Вышгородской, 34/1, между гаражами, обнаружили тело девушки.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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