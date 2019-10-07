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7 октября • обновлено в 23:18
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В Киеве нашли обезглавленный труп женщины: фото и видео 18+

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В Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины.

Инцидент произошел недалеко от улицы Привокзальной. Вызов на линию экстренных служб поступил около 17:00, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Известно, что тело женщины лежало на рельсах, предварительно, ее переехал поезд, отрезав голову. Личность погибшей установлена, ей около 45 лет. При погибшей нашли удостоверение сотрудника "Укрзализниці".

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Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Как выяснили правоохранители, труп обнаружили работники депо. Они сразу же вызвали полицию и "скорую".

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативные группы. Подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разыскивают опасного маньяка, который, по предварительным данным, совершил 1 убийство и еще 4 нападения. Появился фоторобот подозреваемого.

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Новости Киева и Киевской области Криминал
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Украина Киев
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фотографии видео смерть Укрзалізниця
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