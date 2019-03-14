В Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации президента: названа причина смерти

Причиной смерти сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, тело которого нашли 14 марта в Киеве, может быть ишемическая болезнь сердца.

Такие предварительные результаты вскрытия обнародовали в пресс-службе полиции Киева. Также у погибшего обнаружили переломы костей носа.

"Во время осмотра вещей оказалось, что пропал его мобильный телефон. Учитывая это, полиция завела уголовное дело по статье за умышленное убийство и разбой", ‒ уточнили правоохранители.

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Также правоохранители установили личности двух мужчин, которые находились рядом с погибшим. У одного из них обнаружили пропавший мобильный телефон.

Как писалOBOZREVATEL, в Киеве 14 марта возле недостроенной церкви на ул. Баггоутовской обнаружили труп мужчины. Его тело лежало у ворот, а вокруг якобы были кровавые следы.

Около 13:00 появилась информация, что перед смертью Бухтатый был ограблен.

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