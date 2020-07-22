В Киеве нашли мертвым пропавшего мужчину

Obozrevatel Криминал 10:50, 22.07.2020 Обновлено: 11:42, 22.07.2020

В Днепровском районе Киева обнаружили тело исчезнувшего 16 июля руководителя столичного "Дома милосердия", волонтера Алексея Кучапина.

Об обнаружении погибшего написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Так, житель Деснянского района еще 16 июля ушел из дома и больше не выходил на связь.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти", – говорится в посте.

Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Продолжается досудебное расследование.

Пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская в комментарии ТСН.ua подтвердила, что нашли именно тело руководителя "Дома милосердия".

"Да, это он – Алексей Кучапин. Его тело найдено на съемной квартире в Киеве. 90% – это естественная смерть, но еще сегодня (22 июля. – Ред.) будет вскрытие тела, тогда уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", – сказала она.

Пост полиции
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля пропал без вести руководитель общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин.

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