В Киеве нашли мертвым пропавшего мужчину

В Днепровском районе Киева обнаружили тело исчезнувшего 16 июля мужчины.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Так, житель Деснянского района еще 16 июля ушел из дома и больше не выходил на связь.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти", – говорится в посте.

Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Продолжается досудебное расследование.

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля пропал без вести руководитель общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексей Кучапин.