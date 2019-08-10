В Киеве нашли автомобиль с трупом внутри: фото с места ЧП

В субботу, 10 августа, в Дарницком районе Киева, на улице Бориспольской 3/1, в автомобиле ВАЗ 2109 обнаружили труп мужчины.

Как сообщил "Информатор", прохожие обратили внимание на авто, в котором на переднем сидении лежал человек, и около 7:30 вызвали полицию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Правоохранители увидели, что мужчина не подавал признаков жизни. Позже врачи констатировали смерть и вызвали следственно-оперативную группу.

Труп мужчины Информатор

Эксперты осмотрели тело: предварительно, следов насилия не обнаружили. Личность мужчины установлена. Ему было 84 года.

Точную причину смерти выяснят позже судебно-медицинские эксперты.

Автомобиль Информатор

Автомобиль, в котором обнаружили труп Информатор

Полиция Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории одной из школ Голосеевского района Киева обнаружили труп иностранца со следами насильственной смерти. А в Деснянском районе города 4 августа посреди леса нашли труп мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью обнаженным.

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