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В Киеве нашли автомобиль с трупом внутри: фото с места ЧП

2.8т Читать материал на украинском

В субботу, 10 августа, в Дарницком районе Киева, на улице Бориспольской 3/1, в автомобиле ВАЗ 2109 обнаружили труп мужчины.

Как сообщил "Информатор", прохожие обратили внимание на авто, в котором на переднем сидении лежал человек, и около 7:30 вызвали полицию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Правоохранители увидели, что мужчина не подавал признаков жизни. Позже врачи констатировали смерть и вызвали следственно-оперативную группу.

Труп мужчины

Труп мужчины

Информатор

Эксперты осмотрели тело: предварительно, следов насилия не обнаружили. Личность мужчины установлена. Ему было 84 года.

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Точную причину смерти выяснят позже судебно-медицинские эксперты.

Автомобиль

Автомобиль

Информатор

Автомобиль, в котором обнаружили труп

Автомобиль, в котором обнаружили труп

Информатор

Полиция

Полиция

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории одной из школ Голосеевского района Киева обнаружили труп иностранца со следами насильственной смерти. А в Деснянском районе города 4 августа посреди леса нашли труп мужчины с катетером в груди. Погибший был полностью обнаженным.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
смерть
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