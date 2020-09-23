В Киеве нарушитель устроил страшное ДТП с пострадавшими и сбежал. Фото и видео

Карина Бондаренко Криминал 06:17, 23.09.2020 Обновлено: 06:36, 23.09.2020

В Дарницком районе Киеве ночью 23 сентября водитель Renault выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Fiat Doblo, который двигался по "главной".

Он протаранил авто в левый бок, в результате чего Fiat выбросило на тротуар, а затем на газон, сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла на улице Сортировочной около двух ночи.

Мужчина, который сидел на заднем пассажирском сидении Fiat, от удара вылетел из машины на дорогу. Водителя и пассажирку на переднем сидении зажало в изуродованном автомобиле. Их освобождали спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента. Все трое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Столкновение устроил нарушитель ПДД.
Вартові Еспресо в Telegram
Пострадали оба авто.
Вартові Еспресо в Telegram

По словам свидетелей происшествия, водитель Renault после столкновения выбрался из авто и побежал с места ДТП. Очевидцы бросились за ним, однако догнать не смогли. Его объявили в розыск правоохранители. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

От удара пассажир вылетел на дорогу.
Вартові Еспресо в Telegram
Сильнее пострадал Fiat.
Вартові Еспресо в Telegram
Машину выбросило на тротуар.
Вартові Еспресо в Telegram
В аварии пострадали три человека.
Вартові Еспресо в Telegram
ДТП произошло на Сортировочной.
Вартові Еспресо в Telegram
Детали от машины разбросало по дороге.
Вартові Еспресо в Telegram
Происшествие в Дарницком районе столицы.
Вартові Еспресо в Telegram
Причину столкновения устанавливают.
Вартові Еспресо в Telegram
В Киеве произошло ДТП.
Вартові Еспресо в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Ривненщине пьяный депутат сельсовета сбил девушек, которые ехали на мотоцикле, одна из них погибла на месте. Погибшей водительнице мотоцикла было 20 лет, ее 15-летняя подружка попала в больницу с многочисленными травмами.

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