В Киеве нарушитель устроил страшное ДТП с пострадавшими и сбежал. Фото и видео

В Дарницком районе Киеве ночью 23 сентября водитель Renault выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Fiat Doblo, который двигался по "главной".

Он протаранил авто в левый бок, в результате чего Fiat выбросило на тротуар, а затем на газон, сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла на улице Сортировочной около двух ночи.

Мужчина, который сидел на заднем пассажирском сидении Fiat, от удара вылетел из машины на дорогу. Водителя и пассажирку на переднем сидении зажало в изуродованном автомобиле. Их освобождали спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента. Все трое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Столкновение устроил нарушитель ПДД. Вартові Еспресо в Telegram

Пострадали оба авто. Вартові Еспресо в Telegram

По словам свидетелей происшествия, водитель Renault после столкновения выбрался из авто и побежал с места ДТП. Очевидцы бросились за ним, однако догнать не смогли. Его объявили в розыск правоохранители. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

От удара пассажир вылетел на дорогу. Вартові Еспресо в Telegram

Сильнее пострадал Fiat. Вартові Еспресо в Telegram

Машину выбросило на тротуар. Вартові Еспресо в Telegram

В аварии пострадали три человека. Вартові Еспресо в Telegram

ДТП произошло на Сортировочной. Вартові Еспресо в Telegram

Детали от машины разбросало по дороге. Вартові Еспресо в Telegram

Происшествие в Дарницком районе столицы. Вартові Еспресо в Telegram

Причину столкновения устанавливают. Вартові Еспресо в Telegram

В Киеве произошло ДТП. Вартові Еспресо в Telegram

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