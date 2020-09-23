В Киеве нарушитель устроил страшное ДТП: от удара пассажир вылетел из авто. Фото и видео

В Дарницком районе Киеве ночью 23 сентября водитель Renault выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Fiat Doblo, который двигался по "главной".

Он протаранил авто в левый бок, в результате чего Fiat выбросило на тротуар, а затем на газон, сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла на улице Сортировочной около двух ночи.

Мужчина, который сидел на заднем пассажирском сидении Fiat, от удара вылетел из машины на дорогу. Водителя и пассажирку на переднем сидении зажало в изуродованном автомобиле. Их освобождали спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента. Все трое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами.

По словам свидетелей происшествия, водитель Renault после столкновения выбрался из авто и побежал с места ДТП. Очевидцы бросились за ним, однако догнать не смогли. Его объявили в розыск правоохранители. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Ривненщине пьяный депутат сельсовета сбил девушек, которые ехали на мотоцикле, одна из них погибла на месте. Погибшей водительнице мотоцикла было 20 лет, ее 15-летняя подружка попала в больницу с многочисленными травмами.