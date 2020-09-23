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В Киеве нарушитель устроил страшное ДТП: от удара пассажир вылетел из авто. Фото и видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Криминал
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  • Водитель Renault не пропустил Fiat Doblo, который двигался по "главной"

  • Нарушитель протаранил авто с тремя людьми, после чего его выбросило на обочину

  • После столкновения виновник ДТП сбежал

В Киеве произошло жуткое ДТП. Источник: Вартові Еспресо в Telegram

В Дарницком районе Киеве ночью 23 сентября водитель Renault выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Fiat Doblo, который двигался по "главной".

Он протаранил авто в левый бок, в результате чего Fiat выбросило на тротуар, а затем на газон, сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла на улице Сортировочной около двух ночи.

Мужчина, который сидел на заднем пассажирском сидении Fiat, от удара вылетел из машины на дорогу. Водителя и пассажирку на переднем сидении зажало в изуродованном автомобиле. Их освобождали спасатели ГСЧС с помощью специального инструмента. Все трое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Столкновение устроил нарушитель ПДД.
Пострадали оба авто.

По словам свидетелей происшествия, водитель Renault после столкновения выбрался из авто и побежал с места ДТП. Очевидцы бросились за ним, однако догнать не смогли. Его объявили в розыск правоохранители. Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

От удара пассажир вылетел на дорогу.
Сильнее пострадал Fiat.
Машину выбросило на тротуар.
В аварии пострадали три человека.
ДТП произошло на Сортировочной.
Детали от машины разбросало по дороге.
Происшествие в Дарницком районе столицы.
Причину столкновения устанавливают.
В Киеве произошло ДТП.

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