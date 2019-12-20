Расследовал махинации на украинском курорте: в Киеве совершили нападение на журналиста. Фото

В пятницу, 20 декабря, украинский журналист Владимир Унжин заявил, что на него напали в Киеве в связи с профессиональной деятельностью.

Подробностями вопиющего инцидента он поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Журналист рассказал, что около года в составе группы расследователей занимался разоблачением земельного произвола и незаконной деятельности Затоковского поселкового совета и Вячеслава Бокия (временно исполняющего обязанности главы поссовета) в частности.

Бокий и Герасименко, напавший на журналиста Facebook Владимира Унжина

"Около 14:00 я заехал в МакДоналдс на ул. Борщаговской, 2. Каким было мое удивление, когда я увидел главного фигуранта моих расследований, поедающего бургеры, трудно передать", – поделился Унжин.

Журналист, предъявив удостоверение, поинтересовался у Бокия, который фигурирует в 15 уголовных производствах, его позицией и получил ответ от рядом сидящего "громилы". "Он начал применять физическую силу, выбил телефон и нанес несколько ударов", – рассказал Унжин.

Вскоре журналисту удалось узнать, что нападавший – депутат Молотиловской ОТГ Сергей Герасименко.

"Это близкий соратник Бокия, выполняет разную работу, в том числе, незаконный сбор средств с торговцев в Затоке, поджеги автомобилей, физическое воздействие на противников. Кличка "Портфель" – потому что носит Бокию его портфель и "Сперма" (без шуток), потому что чересчур услужливый и "шестерит" на блатном жаргоне", – поделился Унжин.

Нападавший Герасименко Facebook Владимира Унжина

Журналист рассказал, что отделался синяками и разбитым телефоном. Он обратился с заявлением в полицию, указав, что нападение произошло именно из-за его профессии. Унжин также отметил, что для него стало делом чести довести расследование до конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве было совершено нападение на журналиста местного интернет-издания "Новости-N" Александра Влащенко.

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