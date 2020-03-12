В Киеве напали на главного врача Институт рака. Видео инцидента и фото

В Киеве в среду вечером, 11 марта, напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко.

Об этом сам медик сообщил на своей странице в Facebook. Он разместил фото своего лица после нападения, а также видео инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Около 22 часов на меня было совершено нападение у подъезда дома двумя молодыми людьми", – написал врач.

В Киеве напали на главного врача Институт рака Facebook/Андрей Безносенко

"За жизнь у меня ни с кем не было конфликтов, кроме недавнего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять, кем и для чего это сделано. Надеюсь, что раскрытие этого преступления не создаст больших проблем для правоохранительных органов", – подчеркнул Безносенко.

В Киеве напали на главного врача Институт рака Facebook/Андрей Безносенко

Он добавил, что из ушибов головы и ободранных рук будет вынужден перенести ближайшие операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля в Киеве неизвестные посреди улицы жестоко избили бизнесмена.

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