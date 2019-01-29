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/Криминал

В Киеве напали на девушку-водителя: грабитель скрылся на внедорожнике

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В Киеве грабитель напал на девушку-водителя и забрал у нее сумочку с деньгами.

Преступление произошло вечером 28 января на Днепровской набережной, 14А, в Дарницком районе, сообщил источник OBOZREVATEL.

По предварительной информации, злоумышленник с кавказской внешностью похитил около шести тысяч гривен и документы.

С места происшествия налетчик скрылся на внедорожнике Mazda.

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Ограбление произошло в Дарницком районе

Ограбление произошло в Дарницком районе

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на ул. Большая Васильковская в Киеве трое грабителей похитили сумку, в которой было 150 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалграбеж
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