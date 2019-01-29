В Киеве напали на девушку-водителя: грабитель скрылся на внедорожнике

В Киеве грабитель напал на девушку-водителя и забрал у нее сумочку с деньгами.
Преступление произошло вечером 28 января на Днепровской набережной, 14А, в Дарницком районе, сообщил источник OBOZREVATEL.
По предварительной информации, злоумышленник с кавказской внешностью похитил около шести тысяч гривен и документы.
С места происшествия налетчик скрылся на внедорожнике Mazda.
Ограбление произошло в Дарницком районе
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на ул. Большая Васильковская в Киеве трое грабителей похитили сумку, в которой было 150 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.