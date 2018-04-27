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В Киеве накрыли центр российской пропаганды: раскрыты подробности

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В Киеве правоохранители заблокировали ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов.

В одном из торговых центров Святошинского района под видом услуг ТВ-провайдеров действовал подпольный телекомцентр, сообщают в пресс-службе СБУ на официальном сайте.

"Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали "клиентам" возможность просмотра запрещенных российских пропагандистских телеканалов", ― объяснили в СБУ.

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СБУ

СБУ

По словам сотрудников Службы безопасности, злоумышленники транслировали десятки незаконных в Украине телеканалов, а их клиентами были тысячи абонентов.

На подозреваемых открыли дело по ч.2 ст. 361 УК.

Как писал "Обозреватель", в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале" женщина рассказывала, как в Украине якобы изменяют сознание детям, заставляя учить их другую историю и выдавая им учебники по русскому языку с воровской речью.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Темы
Новости Киева и Киевской области российская пропаганда
Место
УкраинаКиев
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