В ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру украинского телеведущего, актера и писателя Антина Мухарского (Ореста Лютого).

В квартире были арендаторы. Об этом сообщил сам Мухарский на своей странице в Facebook.

"Сегодня (13 декабря. – Ред.) ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился пять часов!!! Подробности – позже", – написал ведущий.

В Киеве нагрянули с обысками к Мухарскому

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 декабря правоохранители пришли с обыском и задержали музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, а также известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

Дело в том, что их заподозрили в убийстве известного журналиста Павел Шеремета в июле 2016 года.

Вместе с ними подозреваемой оказалась военная медсестра Яна Дугар.

Двум другим фигурантам дела – супругам Владиславу и Инне Грищенко – пока подозрение в этом деле не выдвинули. Они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Также 12 декабря полиция пришла с обысками к активисту Майдана Евгению Акастелову.

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