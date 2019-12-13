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13 декабря • обновлено в 13:03
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/ Криминал

В Киеве нагрянули с обысками к Мухарскому

26.7т
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В ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру украинского телеведущего, актера и писателя Антина Мухарского (Ореста Лютого).

В квартире были арендаторы. Об этом сообщил сам Мухарский на своей странице в Facebook.

"Сегодня (13 декабря. – Ред.) ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился пять часов!!! Подробности – позже", – написал ведущий.

В Киеве нагрянули с обысками к Мухарскому

В Киеве нагрянули с обысками к Мухарскому

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 декабря правоохранители пришли с обыском и задержали музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, а также известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

  • Дело в том, что их заподозрили в убийстве известного журналиста Павел Шеремета в июле 2016 года.

  • Вместе с ними подозреваемой оказалась военная медсестра Яна Дугар.

  • Двум другим фигурантам дела – супругам Владиславу и Инне Грищенко – пока подозрение в этом деле не выдвинули. Они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

  • Также 12 декабря полиция пришла с обысками к активисту Майдана Евгению Акастелову.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Антин Мухарский
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вот петух. Квартиру сдает а алименты не платит.
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Андрєєва Тетяна
Андрєєва Тетяна
Зе и всю его шоблу на нары!!! Что это твориться? россия вошла в полные права в Украину со своей ментовской государственностью? Тварей зелёных стрелять нужно!!!!
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Андрєєва Тетяна, ты шо, гонишь????
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Настала пора взять за бейцы нацистского провокатора антошку ))
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