В Киеве начнется судебный процесс по делу об убийстве Шеремета. Онлайн-трансляция
В пятницу, 4 сентября, в Шевченковском районном суде Киева начнется заседание по существу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщает в Facebook страница Free Riff, сегодня начнется процесс отбора присяжных.
"4 сентября в 12:00 в Шевченковском районном суде Киева по адресу ул. Дегтяревская, 31а, состоится очередное судебное заседание по делу убийства Павла Шеремета. На этом заседании будет рассматриваться вопрос об отборе присяжных. В пятницу в зале суда должны появиться семь присяжных, каждый из которых – как сторона защиты, так и сторона обвинения – должны заслушать и поставить соответствующие вопросы", – указано в информации.
Отметим, что в случае появления сомнения в беспристрастности присяжного, ему можно будет заявить отвод. В результате отбора должно остаться пять присяжных, из которых три основных и два запасных.
Добавим, что дело будут рассматривать судьи Оксана Голуб и Марина Антонюк.
Онлайн-трансляцию из зала суда можно будет смотреть на OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
Позже следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета озвучило неизвестные ранее доказательства по Дугарь, Антоненко и Кузьменко.
По делу уже состоялось много заседаний. Уже в августе 2020 года Киевский апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест.
Европейский суд по правам человека получил обращение защитника Юлии Кузьменко, фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.