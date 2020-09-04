В Киеве начнется судебный процесс по делу об убийстве Шеремета. Онлайн-трансляция

В пятницу, 4 сентября, в Шевченковском районном суде Киева начнется заседание по существу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает в Facebook страница Free Riff, сегодня начнется процесс отбора присяжных.

"4 сентября в 12:00 в Шевченковском районном суде Киева по адресу ул. Дегтяревская, 31а, состоится очередное судебное заседание по делу убийства Павла Шеремета. На этом заседании будет рассматриваться вопрос об отборе присяжных. В пятницу в зале суда должны появиться семь присяжных, каждый из которых – как сторона защиты, так и сторона обвинения – должны заслушать и поставить соответствующие вопросы", – указано в информации.

Отметим, что в случае появления сомнения в беспристрастности присяжного, ему можно будет заявить отвод. В результате отбора должно остаться пять присяжных, из которых три основных и два запасных.

Добавим, что дело будут рассматривать судьи Оксана Голуб и Марина Антонюк.

Онлайн-трансляцию из зала суда можно будет смотреть на OBOZREVATEL.

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Как сообщал OBOZREVATEL: