В Киеве начался суд над тещей Притулы: первые подробности

Мирослав Семенюк Криминал 14:02, 28.09.2020 Обновлено: 14:45, 28.09.2020

В понедельник, 28 сентября, в Дарницком суде Киева началось подготовительное заседание по делу тещи кандидата в мэры столицы Сергея Притулы Лилии Сопельник, обвиняемой в совершении ДТП.

Как сообщают "Українські новини", защита Сопельник попросила суд о закрытом заседании.

Адвокат пояснила, что в деле есть медицинские документы, которые не могут быть обнародованы на открытом заседании.

Сама Сопельник извинилась перед потерпевшими и заявила, что готова нести ответственность за свои действия.

"Я сочувствую пострадавшим и готова нести ответственность", – отметила она.

На данный момент в суде объявлен технический перерыв.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в августе 2019 года на Днепровской набережной, 19-а в Киеве женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади. Скорость движения машины была такой высокой, что очевидцы предположили, что она перепутала педали.

  • За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Лилия Сопельник. Женщина является тещей Притулы.

  • В результате 9-летний Ростислав П. получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела П. получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также лечилась в одной из больниц.

  • Теще Притулы инкриминируется совершение преступления по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

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