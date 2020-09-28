В Киеве начался суд над тещей Притулы: первые подробности
Защита Лилии Сопельник попросила суд о закрытом заседании
Адвокат пояснила, что в деле есть медицинские документы
Сама Сопельник извинилась перед потерпевшими
В понедельник, 28 сентября, в Дарницком суде Киева началось подготовительное заседание по делу тещи кандидата в мэры столицы Сергея Притулы Лилии Сопельник, обвиняемой в совершении ДТП.
Как сообщают "Українські новини", защита Сопельник попросила суд о закрытом заседании.
Адвокат пояснила, что в деле есть медицинские документы, которые не могут быть обнародованы на открытом заседании.
Сама Сопельник извинилась перед потерпевшими и заявила, что готова нести ответственность за свои действия.
"Я приношу соболезнования и готова нести ответственность", – отметила она.
На данный момент в суде объявлен технический перерыв.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в августе 2019 года на Днепровской набережной, 19-а в Киеве женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, которые проходили сзади. Скорость движения машины была такой высокой, что очевидцы предположили, что она перепутала педали.
За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Лилия Сопельник. Женщина является тещей Притулы.
В результате 9-летний Ростислав П. получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела П. получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также лечилась в одной из больниц.
Теще Притулы инкриминируется совершение преступления по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).