В Киеве начался суд над тещей Притулы: первые подробности

В понедельник, 28 сентября, в Дарницком суде Киева началось подготовительное заседание по делу тещи кандидата в мэры столицы Сергея Притулы Лилии Сопельник, обвиняемой в совершении ДТП.

Как сообщают "Українські новини", защита Сопельник попросила суд о закрытом заседании.

Адвокат пояснила, что в деле есть медицинские документы, которые не могут быть обнародованы на открытом заседании.

Сама Сопельник извинилась перед потерпевшими и заявила, что готова нести ответственность за свои действия.

"Я приношу соболезнования и готова нести ответственность", – отметила она.

На данный момент в суде объявлен технический перерыв.

Как сообщал OBOZREVATEL: