На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" (оба расположены на улице Московской в Киеве) 6 февраля начались обыски.

Об этом сообщила пресс-служба ГКА на своем сайте. Она уточнила, что работники агентства сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую документацию.

В Киеве начались обыски на территории завода "Арсенал" и Государственного космического агентства

Основанием для обысков является расследование о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году.

OBOZREVATEL провел масштабное расследование о самострое в центре Киева. Так, на территории госпредприятия завод "Арсенал", рядом с правительственным кварталом, Верховной Радой, Кабмином и Генеральной прокуратурой в 2019 году полным ходом шло незаконное строительство. Разрешительные документы у заказчика отсутствуют вообще. А дальнейшее расследование показало, что к этому "самострою" причастен бывший "регионал", экс-народный депутат от группы "Відродження" Владимир Зубик.

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