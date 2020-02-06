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7 февраля • обновлено в 07:58
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/ Криминал

В Киеве начались обыски на территории завода "Арсенал" и Государственного космического агентства

3.2т
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На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" (оба расположены на улице Московской в Киеве) 6 февраля начались обыски.

Об этом сообщила пресс-служба ГКА на своем сайте. Она уточнила, что работники агентства сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую документацию.

В Киеве начались обыски на территории завода "Арсенал" и Государственного космического агентства

В Киеве начались обыски на территории завода "Арсенал" и Государственного космического агентства

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Основанием для обысков является расследование о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году.

OBOZREVATEL провел масштабное расследование о самострое в центре Киева. Так, на территории госпредприятия завод "Арсенал", рядом с правительственным кварталом, Верховной Радой, Кабмином и Генеральной прокуратурой в 2019 году полным ходом шло незаконное строительство. Разрешительные документы у заказчика отсутствуют вообще. А дальнейшее расследование показало, что к этому "самострою" причастен бывший "регионал", экс-народный депутат от группы "Відродження" Владимир Зубик.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ищут украинский спутник Лыбидь.
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Звучит как начало анекдота)
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Захаров Дмитрий, слова "космическое агентство Украины" это уже готовый анекдот
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