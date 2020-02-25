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25 февраля • обновлено в 14:52
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В Киеве начали снос скандальной надстройки на памятнике архитектуры

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В Киеве, на доме на улице Саксаганского, 43б, который является памятником архитектуры, начался демонтаж скандальной надстройки.

Об этом рассказал советник Киевского городского головы Максим Бахматов, написало издание "СтройОбзор". По его словам, соседи владелицы квартиры, которая начала сооружать надстройку, пожаловались на то, что на доме уже появились трещины.

"Также жалуются, что владелица снесла оригинальные деревянные перекрытия и изменила разведения горячей воды на чердаке. Вчера (24 февраля. – Ред.) управляющая компания Голосеевского района демонтировала перегородку на чердаке дома для технического заключения будлаборатории. Ночью перегородка снова появилась. Сейчас демонтаж начат повторно", – сказал Бахматов.

В Киеве начали снос скандальной надстройки на памятнике архитектуры

В Киеве начали снос скандальной надстройки на памятнике архитектуры

Информатор

Он отметил, что из-за сложности конструкции специалисты будлаборатории после обследования предоставят рекомендации о том, как лучше провести демонтаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на доме по улице Саксаганского, 43б, который является памятником архитектуры, заметили новую надстройку. Как оказалось, разрешений на ее возведение не выдавали.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Да какой это памятник. Всего лишь конца 19 века. По меркам Украины - новострой.
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