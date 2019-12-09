В Киеве начали прощаться с убитым Героем "Альфы": первые подробности

В Киеве 9 декабря начали прощаться с погибшим на Донбассе сотрудником спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа", Героем Украины Дмитрием Каплуновым.

Об этом написал "5 канал". Церемония прощания началась в Центре культуры и искусств СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Туда пришли сотрудники СБУ, родственники и боевые товарищи Героя.

В Киеве начали прощаться с убитым Героем "Альфы" 5 канал

В Киеве начали прощаться с убитым Героем Альфы 5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!