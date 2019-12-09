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9 декабря • обновлено в 11:45
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/ Криминал

В Киеве начали прощаться с убитым Героем "Альфы": первые подробности

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В Киеве 9 декабря начали прощаться с погибшим на Донбассе сотрудником спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа", Героем Украины Дмитрием Каплуновым.

Об этом написал "5 канал". Церемония прощания началась в Центре культуры и искусств СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Туда пришли сотрудники СБУ, родственники и боевые товарищи Героя.

В Киеве начали прощаться с убитым Героем "Альфы"

В Киеве начали прощаться с убитым Героем "Альфы"

5 канал

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В Киеве начали прощаться с убитым Героем Альфы

В Киеве начали прощаться с убитым Героем Альфы

5 канал

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Служба безопасности Украины Донбасс
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Исаев Максим
Исаев Максим
Жил пeдepacтом, и сдох, как собака, под кустом! Попутный поросячий xyй пидapacy в жoпy по дороге в ад Бaндepe на доклад!
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Хо Хол
Хо Хол
Кому абсолютно пoxyй на эту чмoшнyю мpaзину - ставьте лайк))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
другим наука...
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