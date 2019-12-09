В Киеве начали прощаться с убитым Героем "Альфы": первые подробности

В Киеве 9 декабря начали прощаться с погибшим на Донбассе сотрудником спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа", Героем Украины Дмитрием Каплуновым.
Об этом написал "5 канал". Церемония прощания началась в Центре культуры и искусств СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Туда пришли сотрудники СБУ, родственники и боевые товарищи Героя.
В Киеве начали прощаться с убитым Героем "Альфы"
5 канал
В Киеве начали прощаться с убитым Героем Альфы
5 канал
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Донбассе 1 декабря погибли офицеры "Альфы". Это случилось при попытке российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.
Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.
С Волочаевым попрощались еще 3 декабря в Центре культуры и искусств СБУ.
В то же время по состоянию на 6 декабря террористы "ДНР" не хотели возвращать тело Каплунова.
Впрочем, уже 7 декабря оккупанты наконец отдали тело погибшего.
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