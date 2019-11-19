В Киеве начали массово сносить МАФы. Фото

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения.

Об этом сообщил и.о. директора коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Павел Бирюк на своей странице в Facebook. Он опубликовал показательные фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"За прошедшую рабочую неделю (11 – 15 ноября) коммунальным предприятием "Киевблагоустройство" и некоторыми владельцами ВС, которые по требованию нашего КП самостоятельно демонтировали свои объекты, вместе убрано 102 незаконных временных сооружения", – написал он.

В Киеве начали массово сносить МАФы Facebook Павла Бирюка

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения Facebook Павла Бирюка

Их убрали как сотрудники КП "Киевблагоустройство", так и сами владельцы "точек" Facebook Павла Бирюка

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения Facebook Павла Бирюка

Их убрали как сотрудники КП "Киевблагоустройство", так и сами владельцы "точек" Facebook Павла Бирюка

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения Facebook Павла Бирюка

Их убрали как сотрудники КП "Киевблагоустройство", так и сами владельцы "точек" Facebook Павла Бирюка

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения Facebook Павла Бирюка

Их убрали как сотрудники КП "Киевблагоустройство", так и сами владельцы "точек" Facebook Павла Бирюка

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения Facebook Павла Бирюка

Их убрали как сотрудники КП "Киевблагоустройство", так и сами владельцы "точек" Facebook Павла Бирюка

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения Facebook Павла Бирюка

Их убрали как сотрудники КП "Киевблагоустройство", так и сами владельцы "точек" Facebook Павла Бирюка

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения Facebook Павла Бирюка

Их убрали как сотрудники КП "Киевблагоустройство", так и сами владельцы "точек" Facebook Павла Бирюка

В Киеве с 11 по 15 ноября снесли 102 незаконных временных сооружения Facebook Павла Бирюка

Их убрали как сотрудники КП "Киевблагоустройство", так и сами владельцы "точек" Facebook Павла Бирюка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подземный переход на Позняках очистили от МАФов. Владельцев торговых объектов было заранее предупреждено освободить торговые ролеты и киоски от товара, личных вещей и других материальных ценностей.

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