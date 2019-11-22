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22 ноября • обновлено в 10:51
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В Киеве на железнодорожном вокзале плитка разбила голову мужчине: видео

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В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале плитка внезапно упала на голову мужчине.

В результате ЧП у пострадавшего была разбита голова. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Центральном железнодорожном вокзале Киева отпала плитка. Все бы ничего, но упала она на мужчину, который ожидал поезд", – говорится в посте.

В Киеве на вокзале плитка разбила голову мужчине

В Киеве на вокзале плитка разбила голову мужчине

По словам очевидцев, место огородили, а работницы вокзала пытались быстро вытереть кровь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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