В Киеве на "зебре" произошло жуткое ДТП с женщиной и ребенком. Видео

В Днепровском районе Киева легковой автомобиль Hyundai сбил на переходе 11-летнего школьника и 33-летнюю женщину.

Авария произошла 23 декабря на улице Генерала Жмаченко, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУ Национальной полиции в столице. По данным правоохранителей, авто управляла 47-летняя женщина-водитель (для просмотра видео, проскролльте вниз).

В результате ДТП пострадавшие получили переломы ног и были госпитализированы.

В Киеве авто сбило женщину с ребенком

На странице "Киев оперативный" в Facebook опубликовали видео ДТП. Видно, что пострадавшие оказались на расстоянии десятка метров от пешеходного перехода. Рядом находилась и водитель.

"Эта женщина, ребята, на моих глазах сбила ребенка и женщину. До этого подрезала меня, не пускала. У меня ребенок в машине", – написал автор видео.

Авария с пострадавшими произошла на ул. Генерала Жмаченко Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, на 19 км Одесской трассы под Киевом около разворота на с. Круглик произошла жесткая авария с несколькими авто. Данный участок водители называют "кровавым" из-за большого числа ДТП.

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