Зарабатывал на оружии $2 тыс. в день: в Киеве задержали подполковника полиции

В Киеве на систематических взятках уличили замначальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в столице. Полицейский способствовал в вопросах получения оружия.

Подполковника сотрудники Службы безопасности Украины "взяли" в его собственном кабинете в момент получения им очередной взятки в одну тысячу долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за различные суммы неправомерной выгоды чиновник способствовал выдаче разрешительных документов на приобретение, ношение и хранение оружия вне установленного законом порядка.

"К незаконной деятельности он также привлек своего знакомого в качестве посредника", – отметили в СБУ.

Полицейского задержали на взятке

В Службе добавили, что ежедневная "прибыль" чиновника полиции от противоправных действий составила почти две тысячи долларов.

Полицейского задержали на взятке

Полицейского задержали на взятке

Полицейского задержали на взятке

Полицейского задержали на взятке

Полицейского задержали на взятке

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области силовики задержали дорожников и контролеров, которые организовали заработок на "убийстве" дорог. За взятку госслужащие закрывали глаза на превышение весовых норм в транспортных средствах.

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