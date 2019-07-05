В Киеве на взятке задержали чиновника КГГА: первые детали

В Киеве на получении взятки в $2000 задержали чиновника столичной городской госадминистрации. Деньги он требовал за регистрацию религиозной организации.

Замдиректора Департамента культуры КГГА в апреле 2019 начал требовать взятку за утверждение документации, сообщил на странице Военной прокуратуры Центрального региона в Facebook.

"Содействие расследования коррупционных действий столичного чиновника совершал лично глава Киева. Проводятся следственные действия", – уточнили правоохранители.

Задержание Военная прокуратура

Взятка Военная прокуратура

Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве на систематических взятках уличили замначальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в столице. Полицейский способствовал в выдаче документов на оружие.

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