В Киеве на взятке в $25 тисяч взяли мужчину со "связями" в Офисе президента

В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленника на попытке получить 25 тысяч долларов США за трудоустройство на высокую должность в органах государственной власти.

Задержание провели сотрудники прокуратуры Полтавщины совместно с СБУ и Нацполицией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По предварительной информации, задержанный, представившись влиятельным человеком, имеющим связи в Кабинете министров Украины и Офисе президента, за деньги предложил лицу решить вопрос о трудоустройстве на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

После получения в собственном автомобиле денег мужчина пытался скрыться, однако не справился с управлением и столкнулся с металлической опорой.

По данным следствия, досудебное расследование продолжается. По месту жительства фигуранта схемы проводятся обыски.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК Украины), и избрании меры пресечения.

gp.gov.ua

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