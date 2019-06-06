В Киеве на вокзале обнаружили труп: первые подробности

В Киеве на центральном ж/д вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ.

По словам очевидцев, они решили вызвать полицию после того, как заметили, что мужчина продолжительное время не подает признаков жизни, пишет "Информатор".

В кармане погибшего нашли билет на поезд до Винницы, который отправился около 23:30 5 июня. На вид ему 40-45 лет, информация о его личности устанавливается.

Тело "Информатор"

На вокзале нашли труп "Информатор"

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Выяснением причины гибели занимаются правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в феврале неподалеку от станции метро обнаружили труп девушки. Ее тело из реки вытащили мужчины, которые занимались зимней рыбалкой.

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