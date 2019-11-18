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18 ноября • обновлено в 11:12
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/ Криминал

В Киеве на улице обнаружили труп. Фото

1.7т
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В Днепровском районе Киева в понедельник утром, 18 ноября, обнаружили труп человека.

Тело лежало посреди улицы Тампере. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua.

На место прибыли медики скорой помощи и полицейские. Причины смерти и подробности происшествия будут установлены позже.

В Киеве на улице обнаружили труп

В Киеве на улице обнаружили труп

Dtp.kiev.ua

Новости
На трассе Одесса–Киев нашли труп

Как сообщал OBOZREVATEL, на Русановке в Киеве 11 ноября местные жители обнаружили труп мужчины. Тело находилось посреди двора на улице Евгения Сверстюка, 8а.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Хо Хол
Хо Хол
обычное явление для уграинзге мира
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