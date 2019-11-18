В Киеве на улице обнаружили труп. Фото

В Днепровском районе Киева в понедельник утром, 18 ноября, обнаружили труп человека.
Тело лежало посреди улицы Тампере. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua.
На место прибыли медики скорой помощи и полицейские. Причины смерти и подробности происшествия будут установлены позже.
В Киеве на улице обнаружили труп
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, на Русановке в Киеве 11 ноября местные жители обнаружили труп мужчины. Тело находилось посреди двора на улице Евгения Сверстюка, 8а.
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