В Киеве на улице обнаружили труп. Фото

В Днепровском районе Киева в понедельник утром, 18 ноября, обнаружили труп человека.

Тело лежало посреди улицы Тампере. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua.

На место прибыли медики скорой помощи и полицейские. Причины смерти и подробности происшествия будут установлены позже.

В Киеве на улице обнаружили труп Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Русановке в Киеве 11 ноября местные жители обнаружили труп мужчины. Тело находилось посреди двора на улице Евгения Сверстюка, 8а.

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