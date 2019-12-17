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17 декабря • обновлено в 08:15
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/ Криминал

В Киеве на улице нашли тело молодого парня. Фото

1.7т
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В ночь на 17 декабря, в Киеве обнаружили тело молодого парня без признаков жизни.

Как сообщает "Информатор", труп лежал у входа в парадный девятиэтажного дома в Голосеевском районе столицы.

На место ЧП прибыли врачи "скорой помощи", но попытки реанимации не принесли результата. Позже на место происшествия явились патрульные полицейские.

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Правоохранители не смогли установить личность умершего. На вид ему было около 20-25 лет. Местные жители не смогли опознать парня, но полагают, что он проживал в их районе.

Предварительно на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Отмечается, что парень был хорошо одет и не похож на бездомного. Ведется расследование.

В Киеве нашли труп

В Киеве нашли труп

Информатор

В Киеве нашли труп

В Киеве нашли труп

Информатор

В Киеве нашли труп

В Киеве нашли труп

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября в Днепровском районе Киева обнаружили труп человека.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Наркоманию никто не отменял
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фил филька
фил филька
обос, первый вариант заголовка - таинственный труп был интереснее
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