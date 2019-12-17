В Киеве на улице нашли тело молодого парня. Фото

В ночь на 17 декабря, в Киеве обнаружили тело молодого парня без признаков жизни.

Как сообщает "Информатор", труп лежал у входа в парадный девятиэтажного дома в Голосеевском районе столицы.

На место ЧП прибыли врачи "скорой помощи", но попытки реанимации не принесли результата. Позже на место происшествия явились патрульные полицейские.

Правоохранители не смогли установить личность умершего. На вид ему было около 20-25 лет. Местные жители не смогли опознать парня, но полагают, что он проживал в их районе.

Предварительно на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Отмечается, что парень был хорошо одет и не похож на бездомного. Ведется расследование.

В Киеве нашли труп Информатор

В Киеве нашли труп Информатор

В Киеве нашли труп Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября в Днепровском районе Киева обнаружили труп человека.

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