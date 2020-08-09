В Киеве возле ж/д вокзала нашли подозрительный предмет: перекрывали движение

В воскресенье, 9 августа, около 12:00 в полицию Киева поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы возле железнодорожного вокзала.

Как сообщила патрульная полиция Киева в Facebook, правоохранители, прибывшие на место происшествия, ограничили автомобильное движение от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта.

На месте происшествия работали взрывотехники.

Позднее в полиции сообщили, что информация о взрывчатке не подтвердилась, движение восстановлено.

Facebook патрульной полиции Киева

Cкрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 9 августа в Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство.