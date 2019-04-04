В Киеве на улице бросили новорожденного малыша: первые подробности

В Киеве новорожденного младенца бросили на улице в сумке. Малыша нашли поздним вечером на проспекте Соборности.

Первым ребенка обнаружил мужчина, который выгуливал собаку, сообщили в пресс-службе полиции в Киеве. Ребенок жив, его госпитализировали и проверяют состояние здоровья.

"Между двумя домами в сумке в бетонной конструкции лежал ребенок, завернутый в одеяло. По предварительным данным, мальчик был рожден на протяжении последних суток. Угрозы для его жизни нет", – уточнили правоохранители.

В Киеве мать бросила младенца Полиция Киева

В Киеве мать бросила младенца Полиция Киева

Правоохранители разыскивают женщину, которая бросила младенца. Также полиция ищет свидетелей, которые могли быть очевидцами преступления.

Как писал OBOZREVATEL, 2 марта на Дарнице в Киеве в лесополосе обнаружили тело младенца, которое было завернуто в пакет.

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