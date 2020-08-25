В Киеве иностранец спрятал убитую проститутку за диваном – СМИ

В Киеве произошло убийство.
В Киеве в ночь на 25 августа в съемной квартире по ул. Филатова, 1/22 убили женщину, тело которой обнаружили за диваном.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook. Уточняется, что квартиру в третьем подъезде якобы снял американец по имени Майк.
К нему, по данным "Киева Оперативного", приехала проститутка, которая так и не вышла на улицу спустя несколько часов.
"Сутенер пришел ее спасать, но дверь никто не открывал", – сказано в сообщении. Тот якобы пытался открыть дверь в квартиру с помощью инструментов, найденных в припаркованном во дворе автомобиле. Машину сутенер взломал.
Происшествие случилось в квартире справа. Киев Оперативный
"Утром к двери подошел сосед и вызвал полицию. Тогда из-за двери послышался голос Майкла, который начал просить о помощи. Говорил, что ему плохо, что он задыхается и ему надо в больницу", – пишет "Киев Оперативный".
Далее к месту инцидента подъехали владельцы квартиры, а сотрудники ГосЧС вскрыли дверь. Иностранца увезла скорая.
"Через час хозяева за диваном обнаружили труп проститутки. Оказалось, что он ее задушил. Майк из больницы сбежал, вечером его задержали в аеропорту. Убитой проституткой оказалась мать 5-х детей", – сказано в сообщении.
Скриншот
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Тело женщины. Киев Оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на территории военного колледжа по ул. Зоологической нетрезвый водитель сбил трех девушек-курсанток, они получили переломы. Предварительно, за рулем находился майор полиции.
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