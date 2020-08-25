В Киеве иностранец спрятал убитую проститутку за диваном – СМИ

В Киеве в ночь на 25 августа в съемной квартире по ул. Филатова, 1/22 убили женщину, тело которой обнаружили за диваном.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook. Уточняется, что квартиру в третьем подъезде якобы снял американец по имени Майк.

К нему, по данным "Киева Оперативного", приехала проститутка, которая так и не вышла на улицу спустя несколько часов.

"Сутенер пришел ее спасать, но дверь никто не открывал", – сказано в сообщении. Тот якобы пытался открыть дверь в квартиру с помощью инструментов, найденных в припаркованном во дворе автомобиле. Машину сутенер взломал.

Происшествие случилось в квартире справа. Киев Оперативный

"Утром к двери подошел сосед и вызвал полицию. Тогда из-за двери послышался голос Майкла, который начал просить о помощи. Говорил, что ему плохо, что он задыхается и ему надо в больницу", – пишет "Киев Оперативный".

Далее к месту инцидента подъехали владельцы квартиры, а сотрудники ГосЧС вскрыли дверь. Иностранца увезла скорая.

"Через час хозяева за диваном обнаружили труп проститутки. Оказалось, что он ее задушил. Майк из больницы сбежал, вечером его задержали в аеропорту. Убитой проституткой оказалась мать 5-х детей", – сказано в сообщении.

Скриншот

Осторожно! Фото 18+!

Тело женщины. Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на территории военного колледжа по ул. Зоологической нетрезвый водитель сбил трех девушек-курсанток, они получили переломы. Предварительно, за рулем находился майор полиции.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!