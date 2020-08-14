В Киеве на реке перевернулся гидроцикл, есть погибший. Иллюстрация.

В Днепровском районе Киева на реке Десенка перевернулся гидроцикл, в результате чего погиб человек.

Трагедия произошла возле моста Метро в четверг вечером, 13 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте.

После того, как на реке перевернулся гидроцикл, на месте спасатели-водолазы начали поисковые работы и нашли тело мужчины на глубине 7 м. Они достали погибшего и передали его правоохранителям.

Последние будут устанавливать причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина из окна квартиры увидела в озере Андреевском тело мужчины. Впоследствии погибшего достали и передали правоохранителям.