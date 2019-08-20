В Киеве на переходе авто насмерть сбило пешехода. Фото 18+

В Киеве около станции метро "Академгородок" водитель Mercedes насмерть девушку-пешехода и скрылся с места ДТП.

Авария произошла в ночь на 20 августа, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Предварительно установлено, что водитель двигался с превышением скорости, в результате чего сбил девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Удар был настолько сильным, что у потерпевшей оторвало ногу и другие части тела. Машина протащила девушку несколько сот метров на капоте и лишь потом остановилась.

После совершения наезда, водитель бросил авто и скрылся. Прибывшие на место врачи "скорой помощи" лишь констатировали смерть, пишет "Информатор".

Отмечается, что полиция начала расследование и разыскивает водителя авто. Личность погибшей устанавливается.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве Информатор

ДТП в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого автомобиль Range Rover столкнулся с Tesla и влетел в пешеходов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!