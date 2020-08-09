В Киеве на Печерске обнаружено взрывное устройство. Фото

Мирослав Семенюк Криминал 10:50, 9.08.2020 Обновлено: 11:53, 9.08.2020

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Как сообщила патрульная полиция Киева в Facebook, около 06:00 у офисного помещения на улице Большой Васильковской охранники нашли предмет, похожий на взрывчатку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место вызова, инспекторы обнаружили на заборе мобильный телефон, обмотанный проводами.

Патрульные немедленно вызвали на место происшествия взрывотехников и следственно-оперативную группу. Огородили прилегающую территорию и обеспечили ограничение граждан к находке.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, собирают материалы для открытия уголовного производства.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиций и решается вопрос о правовой квалификации.

Facebook полиции Киева
Facebook патрульной полиции Киева
Facebook патрульной полиции Киева
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в Киеве возле метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет. Однако позже в полиции уточнили, что ничего опасного на месте не было.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Кравчук предложил свой путь восстановления Донбасса

"Полный распад СССР в Украине еще не произошел, люди тоскуют по старшему брату". Интервью с блогером Максимом Мировичем

Террористы на Донбассе били по ВСУ из гранатометов: зафиксировано восемь нарушений перемирия

ЦИК отменила местные выборы на Донбассе

В МИД России выдвинули Киеву обвинения из-за Донбасса