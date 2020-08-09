В Киеве на Печерске обнаружено взрывное устройство. Фото

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Как сообщила патрульная полиция Киева в Facebook, около 06:00 у офисного помещения на улице Большой Васильковской охранники нашли предмет, похожий на взрывчатку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место вызова, инспекторы обнаружили на заборе мобильный телефон, обмотанный проводами.

Патрульные немедленно вызвали на место происшествия взрывотехников и следственно-оперативную группу. Огородили прилегающую территорию и обеспечили ограничение граждан к находке.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, собирают материалы для открытия уголовного производства.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиций и решается вопрос о правовой квалификации.

Facebook полиции Киева

Facebook патрульной полиции Киева

Facebook патрульной полиции Киева

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в Киеве возле метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет. Однако позже в полиции уточнили, что ничего опасного на месте не было.