В Киеве на Печерске обнаружено взрывное устройство. Фото

Взрывотехники обезвредили опасный предмет. suspilne.media
В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство
Как сообщила полиция Киева в Facebook, у офисного помещения на улице Большой Васильковской охранники обнаружили предмет, похожий на взрывчатку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, собирают материалы для открытия уголовного производства.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиций и решается вопрос о правовой квалификации.
Facebook полиции Киева
Cкрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в Киеве возле метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет. Однако позже в полиции уточнили, что ничего опасного на месте не было.