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В Киеве на Печерске обнаружено взрывное устройство. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Криминал
10,9 т.
Взрывотехники обезвредили опасный предмет

Взрывотехники обезвредили опасный предмет. suspilne.media

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Как сообщила полиция Киева в Facebook, у офисного помещения на улице Большой Васильковской охранники обнаружили предмет, похожий на взрывчатку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, собирают материалы для открытия уголовного производства.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиций и решается вопрос о правовой квалификации.

Facebook полиции Киева

Facebook полиции Киева

Cкрин Facebook

Cкрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в Киеве возле метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет. Однако позже в полиции уточнили, что ничего опасного на месте не было.

УкраинаКиеввзрывполиция
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