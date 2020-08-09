В Киеве на Печерске обнаружено взрывное устройство. Фото

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство

Как сообщила полиция Киева в Facebook, у офисного помещения на улице Большой Васильковской охранники обнаружили предмет, похожий на взрывчатку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, собирают материалы для открытия уголовного производства.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиций и решается вопрос о правовой квалификации.

Facebook полиции Киева

Cкрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в Киеве возле метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет. Однако позже в полиции уточнили, что ничего опасного на месте не было.