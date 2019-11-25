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25 ноября • обновлено в 10:16
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В центре Киева на памятнике известному еврейскому писателю появились свастики: фото

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В Печерском районе Киева, на улице Рогнединская, неизвестные разрисовали памятник еврейскому писателю и драматургу, одному из основоположников современной художественной литературы на идише – Шолом-Алейхему Рабиновичу.

На монументе появились две большие свастики красного цвета. Это произошло в ночь на 25 ноября, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кто совершил этот акт вандализма и зачем – неизвестно. По состоянию на 9:00, возле памятника не было ни правоохранителей, ни коммунальщиков. Издание написало официальный запрос в полицию.

В Киеве на памятнике еврейскому писателю появились свастики

В Киеве на памятнике еврейскому писателю появились свастики

Информатор

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Примечательно, что Шолом-Алейхем родом из Переяслава Киевской области.

В Печерском районе Киева, на улице Рогнединская, неизвестные разрисовали памятник еврейскому писателю и драматургу – Шолом-Алейхему Рабиновичу

В Печерском районе Киева, на улице Рогнединская, неизвестные разрисовали памятник еврейскому писателю и драматургу – Шолом-Алейхему Рабиновичу

Информатор

На монументе появились две большие свастики красного цвета

На монументе появились две большие свастики красного цвета

Информатор

В Печерском районе Киева, на улице Рогнединская, неизвестные разрисовали памятник еврейскому писателю и драматургу Шолом-Алейхему Рабиновичу

В Печерском районе Киева, на улице Рогнединская, неизвестные разрисовали памятник еврейскому писателю и драматургу Шолом-Алейхему Рабиновичу

Информатор

На монументе появились две большие свастики красного цвета

На монументе появились две большие свастики красного цвета

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на улице Жилянской, рядом с Воздухофлотским путепроводом вандалы повредили стены подземного перехода, оставив там надпись "Новороссия".

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Киев
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Хо Хол
Хо Хол
Ето усё титушки и ахенты кремля.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Вы все врёте.На Украине нет фашистов.
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Хо Хол
Хо Хол
Путин рисовал.
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