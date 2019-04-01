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/Криминал

В Киеве на мосту повесился мужчина: первые подробности

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В Киеве 1 апреля на мосту обнаружили повешенное тело мужчины. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Труп был найден на ул. Святошинской, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook. Снимать тело мужчины пришлось спасателям.

"Спасатели КАРС сняли тело и передали его следственно-оперативной группе", – добавили в соцсети очевидцы.

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В Киеве на мосту повесился неизвестный

В Киеве на мосту повесился неизвестный

Facebook dtp.kiev.ua

О личности мужчины никакой информации нет.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в столице произошло несколько случаев самоубийств в публичных местах. Вначале стало известно, что мужчина повесился в подъезде около квартиры своей бывшей жены.

Спустя несколько недель в цветочном ларьке повесился продавец. По словам его знакомых, мужчине угрожали из-за долгов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
скорее всего он разочаровался что не прошла тимошенко или оппоблок.
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