В Киеве на мосту повесился мужчина: первые подробности

В Киеве 1 апреля на мосту обнаружили повешенное тело мужчины. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Труп был найден на ул. Святошинской, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook. Снимать тело мужчины пришлось спасателям.

"Спасатели КАРС сняли тело и передали его следственно-оперативной группе", – добавили в соцсети очевидцы.

В Киеве на мосту повесился неизвестный Facebook dtp.kiev.ua

О личности мужчины никакой информации нет.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в столице произошло несколько случаев самоубийств в публичных местах. Вначале стало известно, что мужчина повесился в подъезде около квартиры своей бывшей жены.

Спустя несколько недель в цветочном ларьке повесился продавец. По словам его знакомых, мужчине угрожали из-за долгов.

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