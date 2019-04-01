В Киеве на мосту повесился мужчина: первые подробности

В Киеве 1 апреля на мосту обнаружили повешенное тело мужчины. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Труп был найден на ул. Святошинской, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook. Снимать тело мужчины пришлось спасателям.
"Спасатели КАРС сняли тело и передали его следственно-оперативной группе", – добавили в соцсети очевидцы.
В Киеве на мосту повесился неизвестный
Facebook dtp.kiev.ua
О личности мужчины никакой информации нет.
Как писал OBOZREVATEL, в марте в столице произошло несколько случаев самоубийств в публичных местах. Вначале стало известно, что мужчина повесился в подъезде около квартиры своей бывшей жены.
Спустя несколько недель в цветочном ларьке повесился продавец. По словам его знакомых, мужчине угрожали из-за долгов.
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