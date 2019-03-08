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/Криминал

В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото

14.3тЧитать материал на украинском

В Киеве 8 марта произошли стычки на марше за права женщин, на который пришли сотни людей.

По данным корреспондента OBOZREVATEL, в начале колоны был слышен взрыв, однако есть вероятность, что это была петарда. В сети уже появились первые видео задержаний (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Активисты вышли, чтобы напомнить о смысле и первоначальной задумке этого дня – борьба за права женщин. Они несли плакаты с надписями: "Секс за деньги = насилие", "Волосатость – тоже женственно", "Хватит прикрывать неравность традициями".

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В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото

На мероприятии присутствовали представители церковной организации "Катехон". Марш охраняла полиция, однако уже после начала акции начались столкновения.

Праворадикальные организации попытались сорвать мероприятия, из-за чего начались потасовки с правоохранительными органами. Некоторых зачинщиков уже задержали.

Марш собрался на Михайловской площади, куда стянулась полиция и Национальная гвардия. В полиции прокомментировали ситуацию. В пресс-службе рассказали, что 8 марта там состоялось две акции.

"Во время сбора участников между представителями возник конфликт и потасовка. Правоохранители оперативно вмешались и предупредили драку. Трех активных участников доставили в управление полиции для дачи объяснений", – сказано в сообщении.

В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото

Также во время движения колонны правоохранители отделили двух мужчин, которые хотели спровоцировать драку. Еще один человек бросил в толпу пиротехнику.

"После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.

В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото
В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото
В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото
В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото
В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото
В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото
В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото
В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото
В Киеве на марше феминисток произошли стычки: эксклюзивные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре праворадикальные организации устроили бойню, сорвав марш за права трансгендеров.

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Темы
8 МартаАкции протеста в Киеве
Место
УкраинаКиев
Теги
полицияпротест
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Баба... она тоже человек...
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TO VI
TO VI
Всі їхні вимоги рівних прав заключаються у тому, що вони хотіли б працювати на самих "непильних" роботах і отримувати оплату праці, як чоловіки, що працюють на різних важких та небезпечних роботах. Тобто, не рівності вони хотять, а винятковості та переваги по тому ж статевому признаку. То кого тоді сексистами, насправді, потрібно таврувати?)))
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Гончар Сергей
Гончар Сергей
Я так понимаю, что "праворадикалы " и против пи..расов и против женщин, тогда что это за существа и с какой планеты?
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
Гончар Сергей, это латентные педерасты
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