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14 апреля • обновлено в 12:20
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В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом. Эксклюзивные фото

11.9т
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В Киеве, возле станции метро "Харьковская", 14 апреля вспыхнул масштабный пожар на местной електростанции на улице Ревуцкого, 40.

Во время ЧП прогремел взрыв. Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL из собственных источников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На место уже прибыли спасатели. Впрочем, огонь пока продолжает разрастаться. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГСЧС.

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

"У нас есть информация о взрыве. Нам известно, что подстанция горит. Две минуты назад (в 11:50) ДТЭК "Киевские электросети" предоставили нам допуск. В настоящее время подан ствол на гашение пожара. Поэтому сейчас все быстро погасят", – отметили там.

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

В Киеве на левом берегу вспыхнул масштабный пожар со взрывом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киеве 10 апреля вспыхнул масштабный пожар в хозяйственных помещениях супермаркета "Мегамаркет".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк, Татьяна Гайжевская
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
В статье ошибки. Это не электростанция, а силовая трансформаторная подстанция. Трансформаторная будка, короче.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Путэн, остановись!
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Waix Alex
Waix Alex
Федоров Федор, Послушай, кремлевская подстилка! Не пошел бы ты НХ отсюда
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Федоров Федор, кукарекал утром петух федя,
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